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Hortum Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! Bu bir felaket! Kasabanın tamamı yok oldu

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Giriş: 13.12.2021 16:01
Son dakika haberlerine göre, ABD'yi oldukça sert vuran kasırgaların beraberinde getirdiği yıkımın boyutları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Görgü tanıkları yaşadıkları kabus anlarını tek tek anlattı ve eşine ender rastlanacak kabusu gözler önüne serdi.
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