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Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!

Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 01:16
Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Safed ve Kiryat Şimona bölgesini vurdu. Gün boyunca Lübnan roketlerine maruz kalan katil İsrail'in kuzey bölgesinde yangınların çıktığı duyuruldu. Ayrıntıları Lübnan - İsrail sınırından A Haber Muhabiri Ata Gündür Kurşun aktardı.
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Hizbullah İsrail’in kuzeyini vurdu!
Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!
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