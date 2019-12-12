12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Hava saldırı alayından sonra Rusya'dan ikinci hamle! Kırım'a yeraltı petrol depoları yaptı

Kırım’a askeri yatırımlarını sürdüren Rusya, bu kez dağların altına büyük bir yer altı petrol deposu inşa etti. Öte yandan dün geçen bir haberde de Rusya'nın Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağı bildirilmişti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra bu bölgeye hem hava, deniz ve kara kuvvetleri yatırımlarını aralıksız sürdürürken son olarak dağların altına büyük bir petrol ve yağ deposu yaptı. Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov, Kırım'a bağlı Sivastopol şehrinin dağlarında yapılan depoda inceleme yaptı. Sovyetler Birliği döneminde 1970'li yıllarda yapılan ve ordunun petrol ihtiyacının bu depodan karşılandığı alan Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kullanılamaz hale geldi.

KIRIM'DA NELER OLUYOR?

Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'nın kontrolüne giren Kırım'da stratejik hareketlilik devam ederken Rusya, Sovyetler Birliği döneminden sonra kullanılamaz hale gelen depoda yenileme çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında tamamen çalışmaların tamamlandığı depoya bu ayın başından itibaren petrol doldurulmaya başlanıldığı açıklandı.

DEV YER ALTI TANKI KURULDU

Sivastopol şehrinin dağlarında bulunan petrol deposu kayalık bir alanın 30 metrelik derinliğinde bulunuyor. Yer altı tankının yüksekliği 32 metre olarak planlanırken deponun uzunluğu 350 metre olarak inşa edildi. Rusya'nın 1 numaralı askeri Karadeniz filosuna yakıt desteği sağlayacak olan depodan aynı alana 4 adet inşa edildi. Petrol ile doldurulmaya başlanılan depoda tüm testler tamamlandıktan sonra bölgedeki Rus ordusu akaryakıtını bu depodan sağlamaya başlayacak. Rusya, bu depoyu yeniden inşa ederek olası bir saldırıda güvenli bir noktadan petrol sevkiyatını sürdürmeyi amaçlıyor.

Son dakika: Rusya, Kırıma yeni hava saldırı alayı kuruyor SON DAKİKA: RUSYA, KIRIM'A YENİ HAVA SALDIRI ALAYI KURUYOR
Rusya uzaya fırlattı! 11 saat 54 dakikalık sürede... RUSYA UZAYA FIRLATTI! 11 SAAT 54 DAKİKALIK SÜREDE...
Son dakika: Rusya hakkında iddia! Oraya avcı uçağı üssü kuracak SON DAKİKA: RUSYA HAKKINDA İDDİA! ORAYA AVCI UÇAĞI ÜSSÜ KURACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rusya'dan ikinci hamle! Hava saldırı alayından sonra...
Rusya'dan ikinci hamle! Hava saldırı alayından sonra...
Fransız polisinden eylemcilere sert müdahale
Fransız polisinden eylemcilere sert müdahale
Barbar damat düğünde terör estirdi
Barbar damat düğünde terör estirdi
Nakliyat-İş’ten Fransız işçilerine destek
Nakliyat-İş’ten Fransız işçilerine destek
Boya fabrikasında korkutan yangın
Boya fabrikasında korkutan yangın
Birbirlerini acımasızca tokatladılar
Birbirlerini acımasızca tokatladılar
120 bin dolar değer biçilen 'muzu' yedi
120 bin dolar değer biçilen 'muzu' yedi
O ülkede büyük facia: 43 ölü, 15 yaralı.
O ülkede büyük facia: 43 ölü, 15 yaralı.
İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı
İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı
Lotoyu tutturdu arazi aldı ondan da define çıktı
Lotoyu tutturdu arazi aldı ondan da define çıktı
Kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı
Kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı
Daha Fazla Video Göster