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Rusya uzaya fırlattı! 11 saat 54 dakikalık sürede...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019
RUSYA FIRLATTI! TEST AŞAMASI BAŞLADI

Küresel navigasyon sistemi için uzaya 27 uydu aracı gönderen , yenilemek amacıyla uzaya yeni bir araç daha gönderdi.

'da küresel navigasyon sistemine yatırımların başlatıldığı 1993 yılından itibaren bu yönde çalışmalar arttırılarak sürdürülürken 27 navigasyon uydu aracı yenilenmeye devam ediyor. İlk olarak 1993 yılında toplamda gönderilen sayısı 12 iken, sonraki yıllarda bu sayı 27'ye ulaştı. Uzun zamandır 27 uzay aracının yenilenmesi için çalışmalar sürdürülürken, bu yıl toplamda 6 araç uzaya gönderildi.

Rusya'nın Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde bulunan 'nden Soyuz-2 fırlatma aracıyla "" () uydu aracı gönderildi.

Sorunsuz bir şekilde ateşlenen ve 11 saat 54 dakikalık sürede hedefine ulaşan uzay aracı öncelikle test edilecek, bütün testlerin başarıyla gerçekleşmesinin ardından gönderilen bu uzay aracı diğer 27 uzay aracından birinin görevini sürdürmeye devam edecek.

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