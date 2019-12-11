Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberine göre Rusya, Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağını duyurdu.Rusya, Kırım'ın 2015 yılında referandum ile kendisine bağlanmasının ardından stratejik yarımadaya askeri yatırımlarını arttırarak sürdürüyor. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağını ve hazırlıkları sürdürülen alayın 2021 yılında tamamlanarak hizmete geçirileceğini ifade etti.
Öte yandan Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk kentinde deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri üsleri bulunuyor. Kırım'ın ilhakından sonra Kerç Boğazı'nda hakimiyet sağlayan Rusya, Kırım'daki askeri kuvvetlerini güçlendirmek için kente ve bölgeye yatırımlarını sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- İran'dan Fransa uyarısı...
- BBC'ye şok suçlama!
- Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı
- Putin o ülkeyi uyardı!
- İsveçli gazeteciden Nobel'e tepki: Madalyamı iade edeceğim
- Terör örgütü DEAŞ'tan Kerkük'e havan saldırısı
- Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
- Tanzanya'da 5 binden fazla mahkuma af
- ABD hava üssü yakınında saldırı
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması
- Ege Denizi de sarsıldı!
- En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor!
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- EDHO 151. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izle! - ATV
- MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel eleştirisi: Batı insanlık değerlerine darbe vurmuştur