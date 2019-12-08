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Son dakika: Rusya hakkında iddia! Oraya avcı uçağı üssü kuracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
RUSYA HAKKINDA İDDİA! ORAYA AVCI UÇAĞI ÜSSÜ KURACAK

basınında 'nın Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla avcı uçağı üssü kurmaya başladığı iddia edildi.

'nın Kuzey Kutbu'ndaki hareketliliğini takip eden istihbaratı, uydu görüntülerine göre Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki 'in en kuzeydeki sınır muhafız istasyonuna savaş uçağı üssü kurma hazırlığında olduğunu tespit etti.

İstihbarat bilgilerine göre, Rusya'nın bu hava üssü için 2017 yılından itibaren Frans Joseph'te pist çalışmalarına başladığı ve tahminlere göre 2020 yılında aktif olarak bu üssün faaliyete gireceği ifade edildi.

Danimarka basını medyaya sızan istihbarat raporlarını yayınlarken, Rusya'nın bu hamlesinin NATO, İskandinav ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
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