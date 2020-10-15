Gündeme bomba gibi düşen yanıt! Fransız gazetecinin SİHA sorusu Aliyev'i güldürdü

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını tek tek kurtarırken, başarısı da dünya manşetlerinden düşmüyor. Öte yandan Fransız gazetecinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'e yönelttiği soru gündeme bomba gibi düştü.

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler edle etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor.

Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

"TÜRK SİHA'LARININ ERMENİSTAN'A MAALİYETİ 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA"

Türk drone'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı drone'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.

"AZERBAYCAN ÇOK ETKİLİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken, dünya basını gözünü Dağlık Karabağ bölgesine çevirdi. Rus basınında çıkan haberlerde, Azerbaycan'ın cephede üstün olduğu ve Ermenistan'ın çaresiz olduğu yazıldı. Rusya'nın en önemli gazetelerinden İzvesdiya'da savaşın kronolojisi yayınlandı. Gazete, Azerbaycan'ın kara birliklerinin yanı sıra hava birliklerinin de Ermenistan'a karşı çok etkili saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederken, bunun sebebini Azerbaycan'ın askeri yatırımlarına bağladı.

TÜRK İHA VE SİHA'LARI SAVAŞIN EN BAŞARILI UNSURLARI

İzvestiya Gazetesi, son yıllarda Azerbaycan'ın özellikle hava kuvvetlerine çok fazla yatırım yaptığını hatırlattı. Haberde, Ermenistan'ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Azerbaycan hava unsurlarına karşı yetersiz olduğu belirtilirken, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki iki bölgeye konuşlandırdığı Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından imha edildiğine dikkat çekildi. Karabağ'da devam eden çatışmalarda Ermenistan tarafının en fazla çekindiği güç unsuru haline gelen Türk yapımı İHA ve SİHA'lar olduğu ifade edilen haberde, Ermenistan'ın bu hava unsurlarına karşı çaresiz kaldığı aktarıldı.