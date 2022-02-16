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Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna'da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna'da

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Giriş: 16.02.2022 10:41
Güncelleme:16.02.2022 10:48
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat'ı "birlik günü" adıyla resmi tatil ilan etmişti. Bu kapsamda, hem başkent Kiev'de hem de diğer şehirlerde törenler düzenleniyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Mariupol şehrinden son gelişmeleri aktardı.
Gözler bugüne çevrilmişti! Her yere asıldı GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLMİŞTİ! HER YERE ASILDI
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