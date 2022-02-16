16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna'da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna'da

Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna'da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat'ı "birlik günü" adıyla resmi tatil ilan etmişti. Bu kapsamda, hem başkent Kiev'de hem de diğer şehirlerde törenler düzenleniyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Mariupol şehrinden son gelişmeleri aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 11:36
  • 1
  • 11
Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna’da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna’da

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna geriliminde. İşgal iddiasının gölgesinde bekleyiş sürüyor. Rusya Ukrayna'yı bugün işgale başlayacak mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, günlerdir haber nöbetine devam ettiği sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna’da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna’da

Rusya bazı birliklerini çekti. Batı temkinli davranmaya devam ediyor.

  • 3
  • 11
Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna’da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna’da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 16 Şubat'ta ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat'ı "birlik günü" adıyla resmi tatil ilan etmişti. Bu kapsamda, hem başkent Kiev'de hem de diğer şehirlerde törenler düzenleniyor.

  • 4
  • 11
Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna’da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna’da

TÖRENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son gelişmeleri aktaran Kavasoğlu, "Ardı ardına yapılan açıklamalar bir yanda askeri hareketlilik diğer yandan Ukrayna milli birlik ve beraberlik gününü bir arada geçirmeye hazırlanıyor. Yerel saatle 10'da Türkiye saatiyle 11'de törenlerin başlaması bekleniyor." dedi.

  • 5
  • 11
Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna’da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna’da

BAYRAKLARLA DONATILDI

Kavasoğlu, "Ukrayna sokaklarının tamamı Ukrayna bayraklarıyla donatılmış durumda. Artık milli birlik günü resmi tatil ilan edildi. İşgale 16 Şubat'ta başlanacağı söylenmişti. Ardından bugün birlik günü ilan edildi." ifadelerini kullandı.