Gözler bugüne çevrilmişti! Ukrayna'da her yere asıldı: Tüm dünyaya bu mesajı verecekler | A Haber Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat'ı "birlik günü" adıyla resmi tatil ilan etmişti. Bu kapsamda, hem başkent Kiev'de hem de diğer şehirlerde törenler düzenleniyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Mariupol şehrinden son gelişmeleri aktardı.