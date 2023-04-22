22 Nisan 2023, Cumartesi
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GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı! Terörist için neden güvence istendi?
Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya'nın iadesini istediği PKK'lı terörist Kenan Ayaz'ı "Türkiye'ye iade etmeme" şartı koyarak koruma altına aldı. Peki gerilimi tırmandıracak adımın perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan detayları aktardı.