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GKRY ile Almanya arasında terörist pazarlığı! Terörist için neden güvence istendi?

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 10:22
Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya'nın iadesini istediği PKK'lı terörist Kenan Ayaz'ı "Türkiye'ye iade etmeme" şartı koyarak koruma altına aldı. Peki gerilimi tırmandıracak adımın perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan detayları aktardı.
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