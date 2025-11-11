11 Kasım 2025, Salı
Gazze’de toplu mezardan 35 cenaze daha çıkarıldı
Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen 35 kişinin cenazesi, kimlik tespiti yapılmak üzere mezardan çıkarıldı. Şeyh Radwan Kliniği avlusuna gömülen cenazelerin Şifa Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sivil Savunma yetkilileri, bölgede yaklaşık 80 cenazenin daha bulunduğunu belirtti.