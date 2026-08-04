Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

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Giriş Tarihi:
04 Ağustos 2026 11:39
Son Güncelleme:
04 Ağustos 2026 11:41
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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