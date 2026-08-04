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Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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