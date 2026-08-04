Trafik sigortasında yeni dönem: Yeni düzenlemenin içeriğinde neler var?

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası düzenlemesiyle araç değer kaybı tazminatı, eksper atama sistemi, yedek parça kullanımı ve teminat limitlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi. A Haber'e konuşan Sigortacı Mithat Bekan, yeni uygulamayla araç değer kaybı hesaplamalarında yaşanan uyuşmazlıkların tek tip eksper raporları sayesinde sona ereceğini, eksperlerin ise merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacağını belirtti. Kaza sonrası sürücülerin olay yerini terk etmemesi gerektiğini vurgulayan Bekan, aksi halde sigorta şirketlerinin rücu hakkı doğabileceğini ifade etti. Düzenlemeyle araç başına maddi hasar teminatı 400 bin liraya, kişi başına bedeni zarar teminatı ise 3 milyon 600 bin liraya yükseltilirken, yetkililer sürücülerin poliçe yaptırırken lisanslı sigorta acentelerini tercih etmeleri ve anlaşmalı servis koşullarını dikkatle incelemeleri gerektiğini bildirdi.