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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin eğitim vizyonu A Haber'de

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Programda uygulamalı eğitim modelleri, öğrenci hayatı ve üniversitenin gelecek vizyonu ele alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, A Haber Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Şahin, üniversitenin eğitim yaklaşımı ve öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NİTELİKLİ VE ARANAN ELEMAN İHTİYACI VAR"

Programda günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı konusu ele alındı. Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş tecrübesi kazanmalarının önemine dikkat çekti.

3+1 VE 7+1 EĞİTİM MODELLERİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin uygulamalı eğitim modelleri programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 3+1 ve 7+1 eğitim modellerinin öğrencilere sağladığı avantajlar değerlendirildi.

İSTANBUL'A YAKINLIĞIN AVANTAJI

Üniversitenin İstanbul'a yakın konumunun öğrencilere sunduğu fırsatlar ele alındı. Tekirdağ'ın öğrenciler için sunduğu sosyal yaşam ve şehir imkanları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

KAMPÜS YAŞAMI VE ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

Programda kampüs hayatı, spor dostu kampüs anlayışı ve öğrencilerin katılabileceği etkinlikler de konuşuldu.

MEZUNLARIN İSTİHDAMA KATKISI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi mezunlarının iş dünyasına katkısı ve istihdam süreçleri değerlendirildi.

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