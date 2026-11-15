Berlin'de Z kuşağı sokaklara döküldü! Polisten sert müdahale: 22 gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de kendilerini "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) olarak adlandıran gençler, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için sokaklara çıktı. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı gösteride polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Berlin polisi, eylemin ardından trenle evlerine dönmek isteyen göstericilere de sert müdahalede bulunurken 22 kişi gözaltına alındı. Müdahale anları kameralara yansırken organizatörler, 20 Kasım'da Avrupa çapında yeni gösteriler düzenlemek için çağrı yaptı.