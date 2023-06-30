30 Haziran 2023, Cuma
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Fransa’da neler oluyor? Olayların perde arkasında ne var?
Fransa’da 17 yaşındaki Kuzey Afrikalı gencin polis kontrolünde öldürülmesinden sonra ülke yangın yerine döndü. Evler, arabalar ve kamu binaları ateşe verildi. Bazı noktalarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sayıda polis olayları durdurmak için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Macron kurmaylarıyla kriz toplantısı yaparken olayların tırmanmasında endişe ediliyor. Fransa’da yaşanan olayları A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.