10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestosu: Yollar kapatıldı, 103 kişi gözaltına alındı
Fransa’da Her şeyi durduralım protestosu: Yollar kapatıldı, 103 kişi gözaltına alındı

Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestosu: Yollar kapatıldı, 103 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 18:16
Fransa’da hükümetin açıkladığı 43,8 milyar euroluk tasarruf paketi, ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. “Bloquons tout” (Her şeyi durduralım) adıyla örgütlenen gösterilerde, emekli maaşlarının dondurulması, sosyal yardımlarda kesinti ve resmi tatillerin kaldırılmasına karşı tepki gösterildi. Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde yollar ve köprüler barikatlarla kapatılırken, polis müdahalesi sonucu Paris’te 95, Brest’te 8 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde öğrenciler ve öğretmenler de yer alarak eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etti. Ülke genelinde 80 bin güvenlik gücü görevlendirilirken, polis helikopterleri ve zırhlı araçlar da hazır bekletiliyor. Fransız istihbaratı, eylemlere 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Son yapılan anketlere göre halkın yüzde 46’sı protestolara destek veriyor. Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da Her şeyi durduralım protestosu: Yollar kapatıldı, 103 kişi gözaltına alındı
İsrail Husilerin Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı
İsrail Husilerin Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı
İsrail, Sana’da Husiler’in Savunma Bakanlığı’nı vurdu
İsrail, Sana’da Husiler’in Savunma Bakanlığı’nı vurdu
Fransa’da Her şeyi durduralım protestosu!
Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestosu!
İsrail Yemen’i vurdu
İsrail Yemen’i vurdu
Penguenlere yeni kimlik halkaları takıldı
Penguenlere yeni kimlik halkaları takıldı
A Haber Fransa’da protestoların merkezinde
A Haber Fransa'da protestoların merkezinde
Ünlü yıldızlar katil İsrail ile çalışmayı reddediyor
Ünlü yıldızlar katil İsrail ile çalışmayı reddediyor
Türk aktivist A Haber’de
Türk aktivist A Haber’de
Fransa’da Her şeyi durdur protestoları!
Fransa’da “Her şeyi durdur” protestoları!
Fransa’da bugün her şey duracak!
Fransa'da bugün her şey duracak!
Katar saldırıyı nasıl fark etmedi?
Katar saldırıyı nasıl fark etmedi?
Trump’a akşam yemeğinde Gazze protestosu
Trump’a akşam yemeğinde Gazze protestosu
Daha Fazla Video Göster