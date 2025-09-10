Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestosu: Yollar kapatıldı, 103 kişi gözaltına alındı

Fransa’da hükümetin açıkladığı 43,8 milyar euroluk tasarruf paketi, ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. “Bloquons tout” (Her şeyi durduralım) adıyla örgütlenen gösterilerde, emekli maaşlarının dondurulması, sosyal yardımlarda kesinti ve resmi tatillerin kaldırılmasına karşı tepki gösterildi. Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde yollar ve köprüler barikatlarla kapatılırken, polis müdahalesi sonucu Paris’te 95, Brest’te 8 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde öğrenciler ve öğretmenler de yer alarak eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etti. Ülke genelinde 80 bin güvenlik gücü görevlendirilirken, polis helikopterleri ve zırhlı araçlar da hazır bekletiliyor. Fransız istihbaratı, eylemlere 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Son yapılan anketlere göre halkın yüzde 46’sı protestolara destek veriyor. Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor.

