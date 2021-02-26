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Etna Yanardağı bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İHA
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Giriş: 26.02.2021 08:51
Güncelleme:26.02.2021 09:02
İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

Bir haftada 6 kez faaliyete geçti BİR HAFTADA 6 KEZ FAALİYETE GEÇTİ
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Bir haftada 6 kez faaliyete geçti
Bir haftada 6 kez faaliyete geçti
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