26 Şubat 2021, Cuma
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Etna Yanardağı bir haftada 6 kez faaliyete geçti

'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan , dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Bir haftada 6 kez faaliyete geçti

Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı'nda dün volkanik patlama gerçekleşti.

Bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi.

Bir haftada 6 kez faaliyete geçti

Enstitü, Etna'nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan hareketliliği, orta-yüksek şiddetinde olarak tanımladı.

Bir haftada 6 kez faaliyete geçti

Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son 1 hafta içinde 6 kez aktifleşti. Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreyi buldu.

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