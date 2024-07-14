14 Temmuz 2024, Pazar
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Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, "Henüz bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD basınına göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise öldürüldü. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin sözcüsü Steven Cheung'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...