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Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti

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Giriş: 27.08.2022 10:46
Darya Dugina suikastı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Dugina'nın katili Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ve Sofia Mihaylovn çıktı. Ajanlar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre ikili, Dugina'nın alt katında daire kiraladı. Bombayı da patlayıcı uzmanı Vovk hazırladı.
Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti
Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti
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