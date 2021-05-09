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Dünyanın konuştuğu isim Myanmar güzellik kraliçesi Han Lay A Haber’de: Lütfen Myanmar’a yardım edin

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 13:15
Güncelleme:09.05.2021 13:52
Myanmar'da ordu1 Şubat'ta yönetime el koydu. Darbeye karşı çıkanların protesto gösterileri başlattığı ilk günlerde, Myanmar güzellik kraliçesi Han Lay'in sözleri dünyanın gündemine oturdu. O, katıldığı güzellik yarışmasında ülkesinde demokrasi için mücadele veren masum sivillerin öldürüldüğünü anlatarak yardım istedi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Han Lay, o gün ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
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