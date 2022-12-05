05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları DÜNYANIN EN BÜYÜK AKTİF YANARDAĞI PATLADI | Hawaii'deki Manua Loa yanardağı lav püskürtüyor | CANLI İZLE VİDEO

DÜNYANIN EN BÜYÜK AKTİF YANARDAĞI PATLADI | Hawaii'deki Manua Loa yanardağı lav püskürtüyor | CANLI İZLE VİDEO

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 16:15
Hawai'de bulunan dünyanın en geniş yanardağı Manua Loa bir kez daha faaliyete geçti. Söz konusu patlamanın 2 hafta devam etmesi bekleniyor. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Akıllara durgunluk veren kavga
Akıllara durgunluk veren kavga
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Sahilde şaşırtan manzara! Yüzlercesi...
Sahilde şaşırtan manzara! Yüzlercesi...
Timsah dehşeti! Yem oldu
Timsah dehşeti! Yem oldu
Biden Putin ile görüşecek mi?
Biden Putin ile görüşecek mi?
Gözler 5 Aralık’ta! Rusya ne yapacak?
Gözler 5 Aralık'ta! Rusya ne yapacak?
Moskova’nın merkezinde şehir çiftliği
Moskova'nın merkezinde şehir çiftliği
ABD ordusuna güven neden azaldı?
ABD ordusuna güven neden azaldı?
Daha Fazla Video Göster