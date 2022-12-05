DÜNYANIN EN BÜYÜK AKTİF YANARDAĞI PATLADI | Hawaii'deki Manua Loa yanardağı lav püskürtüyor | CANLI İZLE VİDEO

Hawai'de bulunan dünyanın en geniş yanardağı Manua Loa bir kez daha faaliyete geçti. Söz konusu patlamanın 2 hafta devam etmesi bekleniyor. İşte o anlar...

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