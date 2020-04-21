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21.04.2020

Donald Trump’tan CBS muhabirine sert corona virüs çıkışı: Sesini alçalt! | Video

ABD Başkanı Donald Trump ile CBS televizyonundan Weijia Jiang arasında polemik yaşandı. Trump, "Halkı neden şubat ayında uyarmadınız?" diye soran CBS muhabirine önce ''sesini alçalt'' diye sert çıktı. Sonrasında Çin’e yönelik koyduğu seyahat yasağını öven Trump ''aldığım kararlar nedeniyle bana teşekkür etmelisin'' şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs basın toplantısı çerçevesine kameraların karşısına geçti. Trump basın toplantısında bir kez daha gazeteciyi hedef aldı.

"NEDEN ŞUBAT AYINDA HALKI UYARMADINIZ?"

Basın toplantısında CBS televizyonundan Weijia Jiang, Trump'a ''virüs bize çok önceden haber verilmeliydi. Herkes virüsü biliyordu ama kimse konuşmak istemiyordu'' sözlerini hatırlatarak, ''aynı şeyi Amerikalılar da sizin için söylüyor. Neden şubat ayında halkı uyarmadınız?'' diye sordu.

Gazeteci Trump'ın bu sözlerine "halkı virüsün çok hızlı yayıldığı uyarısı yapmadınız. Yasağı açıkladığınızda virüs zaten buradaydı". hatırlatmasında bulundu.

TRUMP'TAN "SESİNİ ALÇALT" UYARISI

Trump, CBS muhabirinin bu zölerine önce ''sesini alçalt'' diye sert çıktı.

Sonrasında Çin'e yönelik koyduğu seyahat yasağını öven Trump ''aldığım kararlar nedeniyle bana teşekkür etmelisin'' şeklinde konuştu.

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