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12.03.2020

Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi.

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