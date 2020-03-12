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Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi.
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