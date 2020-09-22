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Deney değil işkence! Kafasına çubuk sokup...

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Giriş: 22.09.2020 09:14
Güncelleme:22.09.2020 09:17
Belçika’da Leuven Katolik Üniversitesi’ndeki laboratuvarda maymunların kafatasının delinerek çubuk sokulması ve bu çubukların çimentoyla sabitlenerek beyin deneylerinde kullanılmaları hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

Leuven Katolik Üniversitesi'nde maymunlarda yapılan beyin deneyleri hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Yapılan deneylere ilişkin yayınlanan görüntülerde, maymunların kafataslarının delindiği ve buraya deneyde kullanılmak üzere kullanılacak çubukların yerleştirildiği görüldü. Yerleştirilen çubukların maymunların kafataslarına çimento ile sabitlendiği ifade edildi. Hayvan hakları savunucuları, 12 Hint şebeği maymununun bu deneylerde kullanılacağı ve birçoğunun deneyler sırasında yaşamını yitireceğini belirtti.

"İŞE YARAMAZ VE ZALİMCE"

Söz konusu maymunların kullanıldığı testleri kınayan hayvan hakları savunucularından Jen Hochmuth, "Merhametten yoksun bilim adamlarının merakını gidermeye hizmet eden işe yaramaz ve acımasız deneyler. Maymunlar üzerinde yapılan beyin deneyleri tamamen şeytancadır. Beyin testleri maymunların çok fazla acı çekmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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