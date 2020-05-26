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Dehşete düşüren görüntü! ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü | VİDEO

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Giriş: 26.05.2020 20:08
Güncelleme:26.05.2020 20:12
ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca 'Nefes alamıyorum' sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA ÖLDÜ

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra 'tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesindeTıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi.

FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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