Davetsiz misafirden korkunca…

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 15:40
Gezginler Laos'ta bir köye gitti. Ancak köy okulunun öğrencileri ilk kez bir yabancıyla karşılaşmanın etkisiyle panikledi. Küçük çocuklar endişeyle kaçarken onları korkutan davetsiz misafir halinden memnun gibiydi.
