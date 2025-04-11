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Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama! Sinema salonlarında Çin-ABD rekabeti

Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama! Sinema salonlarında Çin-ABD rekabeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 15:27
ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim şimdi de sinema salonlarına taşındı. Çin Hollywood filmlerinin vizyona girmesine kısıtlama getirdi. Artık daha az sayıda Amerikan filmi Çin'de vizyona girecek. ABD Başkanı Donald Trump ise kararı ciddiye almadı, "Daha kötü şeyler de duymuştum" diyerek Çin'e yanıt verdi.
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Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama! Sinema salonlarında Çin-ABD rekabeti
Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama!
Çin’den Hollywood filmlerine kısıtlama!
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