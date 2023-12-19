Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.