Brezilya'da neler oluyor? Umut Eker A Haber'de anlattı

Brezilya'da 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak’ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre’nin içine girerken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Diğer yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı. Bölgede yaşayan iş adamı Umut Eker A Haber'e yaptığı açıklamada "Tutuklamalar başladı ve artık göstericiler terörist olarak görülüyor. Dünden beri 100'ün üzerinde otobüs Brezilya'ya göstericileri getirdi diye haberler yapılıyor bu da çok kritik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...