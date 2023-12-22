22 Aralık 2023, Cuma
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BMGK'da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber'de aktardı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, ABD tarafından veto edilmeye devam ediyor. Güvenlik Konseyinde bugün bir kez daha ateşkes oylaması yapılması bekleniyor. Peki, ABD vetosu aşılabilecek mi? Ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri, tüm gelişmeleri A Haber'de aktardı.