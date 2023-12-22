22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları BMGK'da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber'de aktardı

BMGK'da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber'de aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 00:43
Güncelleme:22.12.2023 00:44
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, ABD tarafından veto edilmeye devam ediyor. Güvenlik Konseyinde bugün bir kez daha ateşkes oylaması yapılması bekleniyor. Peki, ABD vetosu aşılabilecek mi? Ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri, tüm gelişmeleri A Haber'de aktardı.
Katil İsrail Gazze’de bir mahalleyi yok etti
Katil İsrail Gazze'de bir mahalleyi yok etti
BMGK’da ABD vetosu aşılabilecek mi?
BMGK'da ABD vetosu aşılabilecek mi?
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış A Haber’de!
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış A Haber'de!
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
AB Kızıldeniz’deki koalisyona katılacak!
AB Kızıldeniz'deki koalisyona katılacak!
İngiltere’de doktorlar grevde
İngiltere’de doktorlar grevde
ABD sınırında zorlu bekleyiş
ABD sınırında zorlu bekleyiş
Gazze’deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
Avrupa Kovid-19 aşılarını imha etti
Avrupa Kovid-19 aşılarını imha etti
Diana’nın elbisesi rekor fiyata satıldı
Diana’nın elbisesi rekor fiyata satıldı
Trump’a seçim şoku
Trump’a seçim şoku
MİT’in etkisi dünya basınında
MİT’in etkisi dünya basınında
Daha Fazla Video Göster