Biden’dan garip tavırlar

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı garip hareketlerle bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Biden, bu kez Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninde ne yapacağını şaşırdı. Herkesin dikkatlerini üzerine çeken Biden’in şaşkınlığı “Bu adama neler oluyor?” sorularını beraberinde getirdi. İşte Biden’in o anları…