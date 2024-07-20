Biden adaylıktan çekilirse ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden için 27 Haziran'da Trump'ın karşısında yaşadığı hezimetin faturası ağır oldu. "Adaylıktan çekil" çağrıları peş peşe gelirken, eski Başkan Barack Obama da Biden'ın zafer yolundan giderek uzaklaştığını söyledi. Biden'ın adaylığının kesinleşmesi için gözler şimdi 19-22 Ağustos'ta gerçekleşecek parti kongresinde.