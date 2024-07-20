20 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Biden adaylıktan çekilirse ne olacak?
ABD Başkanı Joe Biden için 27 Haziran'da Trump'ın karşısında yaşadığı hezimetin faturası ağır oldu. "Adaylıktan çekil" çağrıları peş peşe gelirken, eski Başkan Barack Obama da Biden'ın zafer yolundan giderek uzaklaştığını söyledi. Biden'ın adaylığının kesinleşmesi için gözler şimdi 19-22 Ağustos'ta gerçekleşecek parti kongresinde.