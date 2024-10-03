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Beyrut'ta art arda 4’ncü patlama!

Beyrut'ta art arda 4’ncü patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 00:53
İsrail Ordusu'nun gece saatlerinde Beyrut'a bir saldırı düzenlediği bildirildi. İşgal uçakları Dahiye bölgesinden sonra merkezi hedef aldı. Beyrut'ta 4 büyük patlamanın yaşandığı bildirildi.
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Beyrut’ta art arda 4’ncü patlama!
Beyrut'ta art arda 4’ncü patlama!
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