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Beyaz Saray: Korona virüse yakalanan Donald Trump hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 03.10.2020 00:27
Güncelleme:03.10.2020 00:35
Son dakika haberine göre; Beyaz Saray, koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi. Öte yandan Donald Trump’ın doktoru Sean P. Conley, ‘antikor kokteyli’ dozu aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını haberleri ABD medyasının gündemine oturdu.

Dr. Sean P. Conley, Trump'ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley'in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump'ın önlem olarak 8 gramlık bir 'antikor kokteyli' aldığı belirtildi.

"YORGUN AMA MORALİ YERİNDE"

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" denildi.

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