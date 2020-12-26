Belçika'da korkunç olay! "Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü

Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine düzenlenen "Noel Baba" ziyareti sonrasında koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Ziyaret nedeniyle 121 bakımevi sakininin hastalandığı belirtildi. Belçika basınında daha önce yapılan haberlerde "Noel Baba" olarak yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.