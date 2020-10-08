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BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı canlı yayında topa tuttu: Bu belgelere göre işgalcisiniz!

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Giriş: 08.10.2020 12:28
Güncelleme:08.10.2020 12:53
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz kanalı BBC'ye konuk oldu. Sunucu John Fischer'ın "Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz" sözleri üzerine Paşinyan zor anlar yaşadı. Sunucudan gelen zor soruları cevaplayamayan Paşinyan, ülkesinde de eleştiri konusu oldu.

BBC Hard Talk programına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucu John Fischer'ın gerçekleri yüzüne vurması nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE 25 YILDIR KARABAĞ'DA İŞGALCİSİNİZ"
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Dağlık Karabağ Ermenistan'a aittir" kara propagandası yapıyordu. TRT Haber'de yer alana habere göre BBC sunucusu Fischer araya girdi ve Paşinyan'a Karabağ'da işgalci olduğu gerçeğini şu sözlerle hatırlattı:

"Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor."

Köşeye çıkan Paşinyan yalana sarıldı, "Böyle bir uluslararası hukuk yok" dedi. Fisher, bunun üzerine Paşinyan'a "hukuka iyi bakın" uyarısı yaptı.

PAŞİNYAN KONUYU DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Fischer ayrıca Paşinyan'a "Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Kaçamak cevap veren Paşinyan "Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti"' diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

Sunucudan gelen zor soruları cevaplayamayan Paşinyan, ülkesinde de eleştiri konusu oldu.

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