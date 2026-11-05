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Batı Şeria'da baskın ve İsrail'de derin hükümet krizi: ABD seçimleri Tel Aviv'i sarstı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Batı Şeria'da baskın ve İsrail'de derin hükümet krizi: ABD seçimleri Tel Aviv'i sarstı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent, belde ve mülteci kamplarına peş peşe gece baskınları düzenleyerek 5'i kadın ve 2'si gazeteci olmak üzere en az 45 Filistinliyi gözaltına aldı. Sahada tansiyon hızla tırmanırken, Tel Aviv yönetiminde ise hem ABD'deki ara seçimlerin yarattığı şok dalgası hem de tırmanan hükümet kurma krizi patlak verdi. Demokratların elde ettiği başarının İsrail'de büyük bir kayıp olarak görüldüğünü ve koalisyon görüşmelerindeki son durumu bölgeden Anadolu Ajansı Muhabiri Faruk Hanedar aktardı.

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