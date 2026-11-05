Brezilya'da futbol sahasında görülmemiş kavga! Tek maçta 53 kırmızı kart çıktı

Brezilya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Uberlandia ile Mamore arasında oynanan karşılaşma, futbol sahalarında ender görülen bir kavgaya sahne oldu. Mamoreli Davi'nin takımını 3-1 öne geçiren golün ardından rakip yedek kulübesine yönelik sevinç gösterisi yapması üzerine Uberlandia'nın kaleci antrenörü sahaya girerek tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen kavgaya güvenlik güçleri müdahale ederken, olayların ardından 43'ü futbolcu olmak üzere toplam 53 kişiye kırmızı kart gösterildi ve mücadele tatil edildi. Kırmızı kartların ardından Mamore'nin rövanş için kadrosunda yalnızca 7 futbolcu kalırken, Uberlandia ise fair-play gerekçesiyle bir sonraki maça çıkmama kararı aldı.