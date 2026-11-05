Demokratların ABD'deki zaferi Avrupa'da nasıl yankılandı? Trump'ın Ukrayna politikası değişecek mi?

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zafer, Trump yönetimiyle ilişkileri gergin olan Avrupalı liderler tarafından memnuniyetle karşılandı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Washington'daki siyasi gelişmelerin Avrupa'daki yansımalarını ve liderlerden gelen açıklamaların ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.