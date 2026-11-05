Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı! 8 Kasım'da ziyaret sinyali: Putin ile de görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore temaslarının ardından dönüş yolunda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyuran Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "Kardeşliğimizin aşamayacağı bir engel yoktur." mesajını verdi. Başkan Erdoğan'ın ziyaret planına ve gündeme ilişkin açıklamalarının ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktardı.