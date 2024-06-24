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Başkent Kabil'deki Rus Elçiliği'nin yakınında patlama!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 23:12
Son dakika... Kabil'le 16 km uzaklıkta ve Rus Elçiliği'ne çok yakın bir yerde patlama meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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Kabil’deki Rus Elçiliği’nin yakınında patlama!
Kabil'deki Rus Elçiliği'nin yakınında patlama!
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