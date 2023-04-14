14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 01:38
Güncelleme:14.04.2023 01:40
AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretinde Başkan Erdoğan’ı gece saat 23:59'da arayarak Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştürdü. Zekeriya, Başkan Erdoğan’a 14 Mayıs seçimleri yolunda başarı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da “Seçim için çok çok gayret” mesajını verdi.
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Macron yine protesto edildi
Macron yine protesto edildi
Yunanistan’ın NATO oyunu geçit yok!
Yunanistan'ın NATO oyunu geçit yok!
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Mermi kafasını teğet geçti
Mermi kafasını teğet geçti
Togg Özbekistan yollarında
Togg Özbekistan yollarında
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
ABD’de imama bıçaklı saldırı!
ABD'de imama bıçaklı saldırı!
ABD’de silahlı dehşet!
ABD'de silahlı dehşet!
İtalya’da 77 yılda 68 hükümet kuruldu
İtalya’da 77 yılda 68 hükümet kuruldu
Kiev’de iftar sofrası!
Kiev’de iftar sofrası!
3 katlı bina böyle devrildi
3 katlı bina böyle devrildi
Daha Fazla Video Göster