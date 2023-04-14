Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretinde Başkan Erdoğan’ı gece saat 23:59'da arayarak Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştürdü. Zekeriya, Başkan Erdoğan’a 14 Mayıs seçimleri yolunda başarı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da “Seçim için çok çok gayret” mesajını verdi.