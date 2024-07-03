03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Aliyev ve Şahbaz Şerif ile 3'lü zirvesi sona erdi!
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı. Başkan Erdoğan'ın Astana'da, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile bir araya geldiği kritik zirve sona erdi.