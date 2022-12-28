Balkanlar’da yüksek gerilim! Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğinde

Balkan coğrafyası bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yollara yeni bariyerler kurdu. Sırbistan Devlet Başkanı ise orduya savaşa hazır olunması emrini verdi. Diyalog arayışları da sürüyor.

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