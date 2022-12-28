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Balkanlar’da yüksek gerilim! Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğinde

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 08:35
Balkan coğrafyası bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yollara yeni bariyerler kurdu. Sırbistan Devlet Başkanı ise orduya savaşa hazır olunması emrini verdi. Diyalog arayışları da sürüyor.
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