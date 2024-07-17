18 Temmuz 2024, Perşembe
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Bakan Fidan Nijer temaslarının ardından açıklamalarda bulundu: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşıyor .
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Nijer’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer ziyaretinde terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştüklerini belirterek, "Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayisini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapılabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı ayrıca tartıştık." dedi.