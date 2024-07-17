18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bakan Fidan Nijer temaslarının ardından açıklamalarda bulundu: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşıyor .

Bakan Fidan Nijer temaslarının ardından açıklamalarda bulundu: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşıyor .

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 23:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Nijer’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer ziyaretinde terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştüklerini belirterek, "Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayisini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapılabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı ayrıca tartıştık." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan Nijerya’da Dış Politikalar toplantısında!
Bakan Fidan Nijerya'da Dış Politikalar toplantısında!
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını!
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını!
Herkes neden savaş geliyor diyor?
Herkes neden "savaş geliyor" diyor?
Gizli servis Trump vurulsun mu istedi?
Gizli servis Trump "vurulsun" mu istedi?
Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak
"Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak"
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Daha Fazla Video Göster