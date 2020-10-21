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Azerbaycanlı Teymur Serkarov Ermenistan'ın kalleş saldırısında ailesinden 5 şehit verdi! A Haber'e yürek burkan açıklamalar

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Giriş: 21.10.2020 19:08
Güncelleme:21.10.2020 19:09
Ermenistan art arda ateşkes kurallarını ihlal ediyor Azerbaycan’da sivilleri masum çocukları katlediyor. Ve geride gözü yaşlı aileler kalıyor. Onlardan biri de Teymur Serkarov’du. İşgalci Ermenistan’ın acımasızca saldırılarından birinde ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Serkarov, bütün yaşadıklarını A Haber’e gözyaşları içinde anlattı anlattı.
A Haber'e yürek burkan açıklamalar
A Haber'e yürek burkan açıklamalar
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