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Azerbaycanlı Teymur Serkarov Ermenistan'ın kalleş saldırısında ailesinden 5 şehit verdi! A Haber'e yürek burkan açıklamalar
Ermenistan art arda ateşkes kurallarını ihlal ediyor Azerbaycan’da sivilleri masum çocukları katlediyor. Ve geride gözü yaşlı aileler kalıyor. Onlardan biri de Teymur Serkarov’du. İşgalci Ermenistan’ın acımasızca saldırılarından birinde ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Serkarov, bütün yaşadıklarını A Haber’e gözyaşları içinde anlattı anlattı.