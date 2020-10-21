Ermenistan art arda ateşkes kurallarını ihlal ediyor Azerbaycan’da sivilleri masum çocukları katlediyor. Ve geride gözü yaşlı aileler kalıyor. Onlardan biri de Teymur Serkarov’du. İşgalci Ermenistan’ın acımasızca saldırılarından birinde ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Serkarov, bütün yaşadıklarını A Haber’e gözyaşları içinde anlattı anlattı.