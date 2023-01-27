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Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı anı kamerada | VİDEO

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 11:24
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Saldırıların arkasındaki gerçekler ortaya çıkarılmalı." diyerek İran'a çağrıda bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre kanlı eylemi gerçekleştiren saldırgan yakalandı. Saldırganın kanlı eylemi ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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Saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
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