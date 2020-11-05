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Azerbaycan askeri Şuşa'da: 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen kilit bölgeydi

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Giriş: 05.11.2020 23:23
Güncelleme:05.11.2020 23:26
Azerbaycan ordusunun Şuşa kent merkezine girdiği görüntüler yayınlandı. Azerbaycanlı askerler 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen vatan topraklarını geri almak için ilk adımı attı. 1992 yılında yaşanan işgalde 195 Azerbaycanlı hayatını kaybederken, 20 binden fazla Azerbaycanlı vatan topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır" ifadelerini kullanmıştı.
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